Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer weist sich mit falschen Papieren aus

Mannheim-Almenhof (ots)

Ein 25-jähriger Mann war am Mittwochabend mit dem Auto im Stadtteil Almenhof unterwegs, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Mercedes fiel einer Polizeistreife der EG "Poser" gegen 18 Uhr am Neckarauer Übergang in Fahrtrichtung Neckarau auf und wurde daraufhin in der Necakarauer Straße gestoppt und kontrolliert. Dabei wies sich der 25-Jährige mit dem Ausweis und dem Führerschein seines Bruders aus. Dies fiel den Beamten jedoch sogleich auf. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass dem 25-Jährigen im Jahr 2021 die Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Mannheim wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen entzogen worden war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er die Ausweise von seiner Schwägerin, die auf dem Beifahrersitz saß, bekommen hatte, um diese im Falle einer Kontrolle der Polizei vorzeigen zu können. Die 31-Jährige wusste, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt, hatte ihn jedoch zum Fahren überredet.

Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun wegen falscher Personalienangabe, Missbrauchs von Ausweispapieren sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, gegen die 31-jährige Schwägerin wurden Ermittlungen wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts der Anstiftung zum Missbrauch von Ausweispapieren eingeleitet. Die zuständige Führerscheinbehörde wurde zur Prüfung weiterer fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, das Fahrzeug bis zur Abholung durch einen Berechtigen mit gültiger Fahrerlaubnis am Kontrollort verschlossen abgestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell