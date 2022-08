Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ennepetalerin mit Alkohol am Steuer aufgefallen

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend beobachtete ein 28-jähriger Ennepetaler, wie eine Nissan Fahrerin bei einem Einparkvorgang am Breslauer Platz einen geparkten Wagen touchierte. Er sprach die Fahrerin an und informierte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme fiel der Besatzung auf, dass die 28-jährige Fahrerin offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss stand, ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell