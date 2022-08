Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall auf der Martin-Luther-Straße

Hattingen (ots)

Eine 18-jährige Bochumerin fuhr am Sonntagmittag mit ihrem VW Caddy auf der August-Bebel-Straße in Richtung Nierenhofer Straße. An der Kreuzung zur Martin-Luther-Straße musste sie zunächst bei Rotlicht an der dortigen Ampel halten. Als die Ampel auf Grün umschaltete fuhr sie los und stieß im Kreuzungsbereich mit dem von links kommenden Renault eines 62-jährigenr Hattingers zusammen, der nach bisherigen Erkenntnissen trotz Rotlicht in die Kreuzung fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf das Dach geschleudert. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

