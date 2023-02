PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Terrassentür eingeschlagen +++ Müllcontainer brennen +++ Mann schlägt Schaufensterscheiben ein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kronberg im Taunus, Dettweilerstraße, 01.02.2023, 08.00 Uhr bis 10.02.2023, 09.30 Uhr

(pa)Am Freitagmorgen wurde in Kronberg ein Einbruch festgestellt, für den die Täter die Urlaubsabwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses ausgenutzt hatten. Die Einbrecher hatten sich in der Zeit seit Mittwoch, dem 01.02.2023 Zugang in ein in der Dettweilerstraße befindliches Wohnhaus verschafft, indem sie eine Terrassentür gewaltsam öffneten. Anschließend hatten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht und unter anderem Schmuck, Uhren und mehrere Handtaschen entwendet. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 beim Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

2. Terrassentür eingeschlagen,

Wehrheim, Große Lache, 11.02.2023, 10.30 Uhr bis 12.02.2023, 18.00 Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag waren in Wehrheim Einbrecher zugange. Ins Visier der Täter geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "Große Lache". Die Täter schlugen zwischen dem frühen Samstagabend und Sonntagvormittag zunächst eine Terrassentür des Hauses ein, sodass sie ins Innere des Wohnhauses gelangten. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Müllcontainer brennen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Auf der Steinkaut, 10.02.2023, gg. 20.15 Uhr

(pa)In Bad Homburg musste die Feuerwehr am Freitagabend zum Löschen brennender Müllcontainer ausrücken. Gegen 20.15 Uhr bemerkte ein vorbeifahrender Zeuge in der Straße "Auf der Steinkaut", dass vor der Mauer einer Tiefgarage des dortigen Gymnasiums drei nebeneinanderstehende Abfallcontainer in Flammen stehen. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zeitnah löschen. Einer der Container war jedoch vollständig niedergebrannt. Die Gesamthöhe des Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 1.500 Euro. Ein vorsätzliches Entzünden des Feuers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Mann schlägt Schaufensterscheiben ein, Oberursel, Adenauerallee, 11.02.2023, gg. 23.20 Uhr

(pa)In Oberursel nahm die Polizei am Samstagabend einen Mann fest, der zuvor an zwei Geschäften Fensterscheiben eingeschlagen haben soll. Gegen 23.20 Uhr meldeten Zeugen einen Randalierer in der Adenauerallee. Der Mann schlage mit einem Schlagstock gegen Scheiben von Schaufenstern. Anhand der Zeugenhinweise konnte eine eintreffende Streife den mutmaßlichen Täter - einen 21-jährigen Frankfurter- kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Es stellte sich vor Ort heraus, dass an einer Drogerie sowie einer Apotheke jeweils eine Schaufensterscheibe eingeschlagen worden war. Das mutmaßliche Tatwerkzeug - ein Teleskopschlagstock, dessen Mitführen in der Öffentlichkeit bereits eine Ordnungswidrigkeit darstellt - konnte am Tatort aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den zur Tatzeit stark alkoholisierten Tatverdächtigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Die Höhe des angerichteten Schadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell