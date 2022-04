Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldung bis 13 Uhr

Aalen (ots)

Aspach: Alkoholisiert mit Auto unterwegs Am Sonntagmorgen, gegen 02:55 Uhr, befuhr ein 41jähriger Honda-Fahrer mit seinem Pkw die Kirchberger Straße von der Rielingshäuser Straße kommend. Hierbei wurde er von einer Polizeistreife beobachtet, wie er zunächst innerorts mit Fernlicht fuhr, dann das Abblendlicht komplett ausschaltete und eine Weile lang vor einem Fußgängerüberweg verharrte, obwohl niemand diesen benutzen wollte. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten beim Fahrer deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er noch mit einer Anzeige rechnen.

Aspach: Zu tief ins Glas geguckt und danach mit dem Auto unterwegs Am Sonntagmorgen, gegen 00:50 Uhr, befuhr eine 29jährige VW-Fahrerin die Kirchberger Straße und wurde dort einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei machte die Frau einen leicht verwirrten und überraschten Eindruck. Sie benötigte außerdem für die Aushändigung ihrer Papiere sehr viel Zeit. Da die Polizeistreife zudem leichten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau festgestellte, wurde ihr ein Alkoholtest angeboten. Dieses lag deutlich über dem erlaubten Grenzwert von 1,1 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fellbach: Audi A6 gestohlen

In der Nacht von Samstag, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 03:45 Uhr, entwendeten Unbekannte eine schwarze Audi A6 Limousine, welche in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand des Schmidener Weges Einmündung Blumenstraße parkte. Trotz polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug bislang noch nicht aufgefunden werden. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Kernen: Holzdiebe unterwegs

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 23.03.2022, bis Samstag, 09.04.2022, 14:00 Uhr, entwendeten Unbekannte vier Festmeter Brennholz aus einem Gartengrundstück in den Gehrnwiesen. Bei dem Brennholz handelte es sich um bereits gespaltenes und zur Verwendung vorbereitetes Hartholz im Wert von 240 Euro. Zeugen, welche hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach, Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.

Schorndorf: In Schlangenlinien unterwegs, Führerschein weg Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin, welche auf der B 29 vom Sünchentunnel in Richtung Aalen unterwegs war, dass der vor ihr fahrenden Pkw Dacia in Schlangenlinien unterwegs sei. An der Ausfahrt Schorndorf-Haubersbronn setzte er seine Fahrt in Richtung Miedelsbach fort. Im Lausenwiesenweg konnte der 61jährige Fahrer schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Dies hatte für ihn die Folge, dass er im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Winnenden: Auto beschädigt und davongefahren Am Samstagabend im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 21:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Albertviller Straße auf dem dortigen Schotterparkplatz einen dort geparkten VW Multivan und richtete hierbei einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro an. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden, Tel. 07195/694-0, zu melden.

Murrhardt / Stuttgart: Unfallstelle gesucht In der Nacht vom 04. auf 05.04.2022, befuhr ein 70jähriger BMW-Fahrer von Murrhardt in Richtung Stuttgart. Hierbei verursachte er mutmaßlich mindestens einen Verkehrsunfall und verlor dabei sein vorderes Kennzeichen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Stuttgart. Dort wurde er schließlich durch die Polizei angehalten, nachdem er mit dem Unterboden seines Fahrzeugs im Gleisbett der Stadtbahn aufsaß. An seine Fahrtstrecke konnte sich der Mann nicht mehr erinnern. Der BMW wies einen frischen Frontschaden über die gesamte Fahrzeugbreite auf. Nun sucht die Polizei nach einer oder mehrerer Unfallstellen entlang der bislang unbekannten Fahrtstrecke. Zeugen oder Geschädigte werden daher gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 07361/580-0 zu melden.

Schwaikheim: Reiterin von Pferd gestürzt und schwer verletzt Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, kam es im Bereich der Gewannes Haselstein (Schelmenholz) beim Brünnele im Wald zu einem Reitunfall. Das Pferd stolperte und die 18jährige Reiterin wurde vom Pferd geworfen. Das Pferd trat bzw. touchierte in der Folge hierbei die Reiterin. Die zweite Reiterin, welche vorausritt, alarmierte daraufhin sofort den Rettungsdienst. Obwohl die 18jährige einen Helm trug, wurde sie schwer verletzt und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Korb: Von Fahrbahn abgekommen - Leitplanken abgerissen Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 35jährige BMW 3er-Fahrerin die B 14 von Korb in Richtung Schwaikheim und wollte an der Ausfahrt Schwaikheim die B 14 verlassen. Hierbei kam sie von der Fahrbahn ab und riss etwa 50 Meter Leitplanke ab, welche danach quer auf dem Verzögerungsstreifen landete. Die 35jährige touchierte in der Folge noch einen vorausfahrenden BMW eines 36jährigen Mannes. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 73 000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Andere Verkehrsteilnehmer durch Fahrweise gefährdet Am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 57jähriger VW-Touran-Fahrer die B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Im Einhorntunnel scherte er Zeugenangaben zufolge mehrmals nach links und rechts aus, so dass vermutlich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Der Fahrer konnte später an seiner Wohnanschrift in Plüderhausen angetroffen werden. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrmanöver des 57jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (07171/358-0) oder dem Polizeirevier Schorndorf (07181/204-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell