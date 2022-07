POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock

Rostock (ots) - Der 87jährige vermisste orientierungslose Rentner aus einem Pflegeheim in der Rostocker Semmelweißsstr. (unsere Meldung vom 20.07.2022, 22:47 Uhr) wurde bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung der Meldung am LT-Klub angetroffen und zu seiner Einrichtung zurückgebracht. Einen Dank dafür an die Mitarbeiter des Clubs. Die Öffentlichkeitsfahndung ist ...

