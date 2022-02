Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Gefasster Ladendieb auch für weitere Tat verdächtig

Neubrandenburg (ots)

Am 22.02.2022 wählte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg gegen 11:15 Uhr den Notruf der Polizei und informierte über einen soeben stattgefundenen Ladendiebstahl.

Den kurze Zeit später eintreffenden Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg berichtete die Frau, dass ein in der Vergangenheit bereits wiederholt negativ aufgefallener Mann sich Waren eingesteckt haben und den Markt ohne Bezahlung verlassen haben soll. Darüber hinaus soll sie von dem Unbekannten körperlich angegangen worden sein, als sie versuchte ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern.

Weitere, mit der Suche nach dem Flüchtigen, beauftragte Beamte konnten einen Mann im Nahbereich feststellen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige gab an, mit dem Vorfall nicht in Verbindung zu stehen. Dennoch war er zunächst nicht mit der Kontrolle seiner mitgeführten Sachen einverstanden, in denen später ein Artikel aufgefunden wurde, welcher aus dem Einkaufsmarkt stammte. Einen Zahlungsbeleg konnte er hierfür nicht vorlegen. Aus diesem Grund wurde gegen den Mann eine Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls erstattet. Der Artikel hatte einen Wert von 5,58 Euro.

Auch am Vortag, den 21.02.2022 nahmen Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls in der Neubrandenburger Oststadt auf. Aufgrund der Beschreibung des noch unbekannten Täters besteht die Möglichkeit, dass der 33-Jährige auch für diese Tat in Frage kommt.

Aufgrund des aktuellen Ermittlungsstandes wurde der Mann zur Vernehmung zum Kriminalkommissariat Neubrandenburg verbracht, wo er darüber hinaus erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell