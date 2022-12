Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher durchsuchen Wohnhaus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag (5.12., 14 Uhr) auf Dienstag (6.12., 1:20 Uhr) mit einem unbekannten Gegenstand in ein Haus am Drechslerweg eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und kamen so in die Räume.

Anschließend durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und Schränke. Den Erkenntnissen zufolge flüchteten die Einbrecher durch den Keller in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur Beute dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0.

Verfasserin: Antonia Rath.

