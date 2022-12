POL-MS: Kontrolle an der Autobahn 1 - Polizisten enthüllen zehn Geschwindigkeitsverstöße bei Lkw-Fahrer

Münster (ots) - Am Sonntag (4.12) sind Unbekannte in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Goesenweg eingebrochen. Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Kellertür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Vermutlich als sie die 88-jährige Bewohnerin in der Küche sitzen sahen, flüchteten sie ohne Beute über den Einstiegsweg. Die ...

mehr