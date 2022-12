POL-MS: Sechs Verletzte nach Unfall auf der BAB 30

Münster (ots) - Polizisten haben am Donnerstag (1.12., 07:00 Uhr - 08:30 Uhr, 13:00 Uhr - 14:30 Uhr und 17:30 Uhr - 19:00 Uhr) in drei jeweils 1,5 Stündigen Kontrollen für mehr Sicherheit für Radfahrende kontrolliert. Die Beamten überprüften unter anderem an gemeldeten Beschwerdestellen von Bürgern, zum Beispiel der Promenade, am Neutor, an der Hörsterstraße, ...

mehr