Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher entdecken 88-jährige Bewohnerin und flüchten - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Sonntag (4.12) sind Unbekannte in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Goesenweg eingebrochen.

Den Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Kellertür auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Vermutlich als sie die 88-jährige Bewohnerin in der Küche sitzen sahen, flüchteten sie ohne Beute über den Einstiegsweg. Die Frau bemerkte den Einbruch erst später.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Lilith Gersi

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell