Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim-Oberginsbach: Zwei Poller umgefahren - Zeugen gesucht

In Krautheim wurden am Samstagmorgen an zwei Pollern Beschädigungen festgestellt. Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin war auf der Stachenhäuser Straße unterwegs, als er oder sie im Bereich der dortigen Fahrbahnverengung von der Straße abkam. Daraufhin überfuhr die Person mit ihrem Fahrzeug zwei auf dem Gehweg befindliche Poller und flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Fahrer mit riskanter Fahrweise - Zeugenaufruf

Ein BMW-Lenker fiel durch seine riskante Fahrweise im Laufe des Sonntags auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau unangenehm auf. Er war auf der Bundesstraße von Gaisbach in Richtung Künzelsau unterwegs, als er vermutlich im Überholverbot ein Fahrzeug überholte und fast mit einem entgegenkommenden weißen Pkw zusammengestoßen war. Ein Unfall konnte nur verhindert werden, indem der gerade überholte Pkw scharf abbremste und den 5er BMW einscheren ließ. Anschließend überholte der BMW-Fahrer nach der langgezogenen Rechtskurve des Gaisbacher Ranks wohl zwei weitere Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Personen, die durch die Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden. Hinweise werden vom Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Dörzbach: Kratzer am Pkw - Wer war's?

Eine unbekannte Person beschädigte einen, in der Straße "Sommerberg" in Dörzbach geparkten Seat Tarraco und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, streifte vermutlich der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Fahrrad den Pkw an der Beifahrertüre und verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Fahrerflucht - Wer hat etwas gesehen?

Ein, auf einem Parkplatz in der Herrenwiesenstraße in Öhringen, geparkter 1er BMW wurde durch eine unbekannte Person beschädigt. Am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr war der BMW auf dem Parkplatz abgestellt, als der oder die Unbekannte wohl mit einem Fahrzeug einen Schaden verursachte und sich daraufhin aus dem Staub machte. Die hintere Stoßstange wurde auf einer Länge von circa 50 Zentimetern stark zerkratzt. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer, die Fahrerin oder das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Dunkler Pkw nach Fahrerflucht gesucht

Am Freitag um circa 11.30 Uhr fuhr eine unbekannte Person wohl mit einem dunklen Mercedes, älteres Modell, gegen einen 5er BMW. Der BMW stand auf einem Supermarktparkplatz in der Hindenburgstraße in Öhringen. Als der Besitzer des BMWs nach seinem Einkauf wieder zu seinem Fahrzeug kam, machte ihn eine Frau auf den Schaden aufmerksam. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich vom Parkplatz entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Es werden nun Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300.

Pfedelbach: Feuer in Mülltonne

Eine Mülltonne brannte am Freitagvormittag in Pfedelbach vermutlich aufgrund zuvor entsorgter Asche. Gegen 10.30 Uhr kam es im Brechdarrweg zum Feuer in der Restmülltonne, welches auf die Hausfassade übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand und es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Es wurde niemand verletzt.

