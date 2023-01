Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrunkener Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen, Unfallflucht, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Wilhelm-Maybach-Straße geparkten 3er-BMW bei einem unbekannten Fahrmanöver. An dem BMW entstand dadurch ein Sachschaden von rund 3,.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: PKW zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 9:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen in der Straße Im Vogelnest geparkten PKW der Marke Mercedes-Benz mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Mainhardt: Betrunkener Autofahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Am Donnerstagabend kurz nach 20:00 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall einen Renault Zoe einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Kleinwagens reagierte allerdings nicht auf sämtliche Anhaltesignale, sondern setzte seine Fahrt fort, offenbar in der Absicht sich der Kontrolle zu entziehen. Zunächst fuhr er auf der B 14 in Richtung Großerlach fort. Von hier bog er nach rechts auf die B 39 in Richtung Wüstenrot ab. In Mainhardt- Hohenstraßen bog er von der Weinsberger Straße nach links in die Straße Altersbach ab. Am Ende der Straße Altersbach setzte er seine Fahrt auf dem in der Verlängerung befindlichen schneebedeckten und unbefestigten Waldweg fort und fuhr letztlich nach links in den Wald. Nach weiteren 800 Metern stoppte der Fahrer sein Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach wenigen Metern konnten die eingesetzten Beamten den 54-jährigen Mann stoppen und vorläufig festnehmen Dabei bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein erster Atemtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin wurde er für eine Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Neben den führerscheinrechtlichen Konsequenzen droht dem Mann nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell