Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Radmuttern gelöst - Auf Betrüger hereingefallen - Auto zerkratzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Zigarettenautomat aufgebrochen

Durch bislang unbekannte Diebe wurde in der Richard-Wagner-Straße zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh, 07:40 Uhr, ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgehebelt. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366/96660 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit seinem VW streifte ein 61-Jähriger am Donnerstagvormittag kurz vor 11 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Schwarzwaldstraße abgestellten Fiat. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro.

Aalen: Radmuttern gelöst

Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochnachmittag, 17.45 Uhr, lösten Unbekannte die Radmuttern des rechten Vorderreifens eines Mini, der in dieser Zeit in der Turnstraße abgestellt war. Während der Fahrt auf der L 1029 löste sich das Rad von dem Fahrzeug. Die 22-jährige Fahrerin des Mini blieb unverletzt; über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 55-Jähriger seinen Linienbus am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr am Kreisverkehr in der Abtsgmünder Straße anhalten. Eine 43-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 7000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Auguste-Keßler-Straße missachtete eine 39 Jahre alte Hyundai-Fahrerin am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr die Vorfahrt einer 29-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Unterschneidheim: Auto zerkratzt

Während einer Veranstaltung wurde am Samstag zwischen 0 Uhr und 0:30 Uhr ein Audi auf dem Parkplatz der Turn- und Festhalle Zipplingen, in der Schulstraße, abgestellt. Während dieser Zeit wurde an dem Fahrzeug die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Auf Betrüger hereingefallen

Ein 66-Jähriger wurde am Mittwoch fast das Opfer eines unbekannten Betrügers, als er eine WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter erhielt, in welcher diese um zwei Überweisungen in Höhe von rund 4000 Euro bat. Der gutgläubige Mann kam der "Bitte" nach und überwies das Geld. Nachdem der 66-Jährige später mit seiner Tochter sprach, bemerkte er den Betrug und nahm sofort Kontakt zu seiner Bank auf. Glücklicherweise waren die Gelder noch nicht verbucht, so dass dem 66-Jährigen vermutlich kein finanzieller Schaden entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell