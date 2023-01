Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Firmeneinbruch - Stammholz entwendet - Unfallflucht führt zu Großeinsatz - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Gerabronn: Unfallflucht führt zu Großeinsatz

Am Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Unfall auf der L1033 zwischen Langenburg und Michelbach, kurz vor Ortsbeginn Michelbach, gemeldet. Demnach kam ein Fahrzeug von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam letztendlich an einem Baum zum Stillstand. Nach der Unfallmeldung fuhren sowohl die Polizei, als auch der Rettungsdienst und die Feuerwehren Langenburg und Gerabronn mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Hier stellte sich heraus, dass sich niemand in dem verunfallten Fahrzeug befand. Die weiteren Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass das Fahrzeug bereits am Mittwochabend gegen 19 Uhr verunfallte. Der 40-jährige Fahrer entfernte sich allerdings vom Unfallort, ohne diesen der Polizei zu melden, so dass es heute zu diesem Einsatz kam.

Bühlertann-Kottspiel: Stammholz entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb entwendete zwischen Dienstag und Mittwoch - vermutlich in den frühen Morgenstunden - in der Nähe des Verbindungsweges zwischen Kottspiel und Kammerstatt, im Staatswalddistrikt Eichberg, ca. 25 Festmeter Stamm- und Industrieholz. Das Holz, welches vermutlich mit einem Holztransporter abtransportiert wurde, hat einen Wert von etwa 1700 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des entwendeten Holzes nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: Firmeneinbruch

Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Diebe in eine Firmenräumlichkeit im Heidweg ein. Hierzu wurde die Eingangstüre in den Verkaufsraum gewaltsam aufgebrochen. In den Räumlichkeiten wurde eine Flasche Wein im Abstellraum zerbrochen. Der oder die Diebe verließen das Gebäude durch eine Fluchttür. Im Außenbereich konnten mehrere verschlossene Flaschen Alkoholika und Kaffeepackungen in einer Kartonage aufgefunden werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Eine 18-jährige Lenkerin eines Opel befuhr am Mittwoch gegen 15:15 Uhr die Schenkenseestraße und wollte an der Einmündung zur Bühlerstraße / Ellwanger Straße nach links abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links heranfahrenden VW Golf, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

