Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 19-Jähriger bedroht - Ford-Fahrer entzieht sich Kontrolle - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: LKW übersehen

Beim Auffahren auf die B29 von Essingen in Richtung Aalen übersah am Mittwoch gegen 13:15 Uhr ein 82-jähriger Fiat-Fahrer einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden LKW eines 52-Jährigen. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Hüttlingen: Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem LKW kam es am Mittwochmittag auf der K3320. Einem 27-jährigen Omnibus-Fahrer der gegen 14:45 Uhr in Richtung Hüttlingen unterwegs war, kam kurz nach Goldshöfe ein 48-jähriger LKW-Fahrer entgegen. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge im Vorbeifahren. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hüttlingen: In Gegenverkehr geraten

Eine 24-jährige Lenkerin eines VW Up befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr die Wasseralfinger Straße in Richtung Aalen. Hierbei geriet sie aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit entgegenkommenden VW Golf einer 50-jährigen Fahrerin. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.500 Euro.

Oberkochen: 19-Jähriger bedroht

Am Mittwoch zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr wurde auf einem Feldweg zwischen Oberkochen und Essingen, im Bereich Wolfertstal, ein 19-jähriger Spaziergänger von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Der Unbekannte forderte anscheinend die Herausgabe von Handy und Bargeld. Als der junge Mann mitteilte, dass er keine Wertsachen bei sich trägt, sei der Mann noch aggressiver geworden. Daraufhin ergriff der 19-Jährige die Flucht. Der unbekannte Mann wird als etwa 30-35 Jahre alt und leicht korpulent beschrieben, er trug eine schwarze Mütze, eine dicke schwarze Winterjacke mit hellbraunem Fell an der Kapuze, eine dunkle enganliegende Hose und bräunliche Winterschuhe. Zeugen, welche Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können oder denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten sich unter 07361/5240 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Neresheim: Ford-Fahrer entzieht sich Kontrolle

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag gegen 0:20 Uhr ein Ford-Ranger mit GD-Kennzeichen auf, welcher in Schlangenlinien die K3301 von Neresheim in Richtung Hohlenstein befuhr. Die Beamten entschlossen daraufhin, den PKW zu stoppen und den Fahrer zu kontrollieren. Dieses Vorhaben war offensichtlich nicht im Sinne des Fahrers. Dieser missachtete das eingeschaltete "Stopp-Signal" sowie das Blaulicht und das Martinshorn. Der Ford-Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und versuchte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schweindorf zu entkommen. In einem dortigen Waldgebiet verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, an welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte das Fahrzeug verlassen im Waldgebiet aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch den Ford-Fahrer gefährdet wurden oder die Angaben zum Fahrer machen können oder diesen eventuell als Tramper mitgenommen haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 zu melden.

Stödlen: Aufgrund querender Rehe aufgefahren

Als am Mittwoch gegen 17 Uhr mehrerer Rehe die K3212 auf Höhe Berlismühle kreuzten, musste eine 51-Jährige ihren VW stark abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 20-Jähriger und fuhr mit seinem Mini auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Die 51-jährige VW-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unachtsam aus Grundstück ausgefahren

Beim Ausfahren aus einem Grundstück "In der Vorstadt" geriet ein 23-Jähriger mit seinem VW auf die Gegenfahrbahn, wobei er mit einem dort fahrenden BMW eines 25-Jährigen zusammenstieß. Der hierbei entstandene Schaden beträgt etwa 21500 Euro.

