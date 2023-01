Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Einbruch - Fahrraddiebstahl - Auto zerkratzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Großerlach: Fahrzeugbrand

Eine 33-jährige Fahrerin eines Pkw Jeep fuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr von Großerlach in Richtung Böhringsweiler, als sie in der Großerlacher Straße im Auto Brandgeruch wahrnahm. Als sie das Auto in eine Bushaltebucht lenkte, stieg bereits Rauch auf. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug im Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Fahrzeug, dass völlig zerstört wurde. Der Schaden beläuft sich auf 8000 Euro. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften beim Löscheinsatz tätig.

Backnang: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr von einem Parkplatz kommend auf die Oberen Bahnhofstraße ein. Hierbei stieß er mit einer 21-jährigen Radfahrerin zusammen, die auf dem Gehweg gefahren war. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Murrhardt: Hochwertiges Rad entwendet

In der Bahnhofstraße wurde am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr ein hochwertiges Rad entwendet. Das Mountainbike der Marke Rocky Mountain im Wert von ca. 5000 Euro war mit einem Spiralschloss vor einem Radgeschäft angekettet. Der Dieb öffnete dieses gewaltsam und konnte das Rad unbemerkt mitnehmen. Wer hierzu Beobachtungen machen konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 12 Uhr wurde am Mittwoch ein VW Tiguan, der in der Schorndorfer Straße geparkt war, im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugtüre zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Zwischen Mittwoch (11.01.2023) und Montag (16.01.2023) versuchten bisher unbekannte Diebe einen Zigarettenautomaten in der Daimlerstraße mit einem Böller zu sprengen. Der Automat konnte durch die Täter nicht geöffnet werden, der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Glätteunfall

Eine 18-jährige VW-Fahrerin fuhr am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr die L 1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf entlang. In einer Linkskurve kam sie auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW einer entgegenkommenden 45-Jährigen. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Winterbach: Wohnungseinbruch

Im kurzen Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung in der Holzstraße ein und durchsuchte diese nach Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Laptop, ein Rucksack sowie ein tragbarer Lautsprecher vom Hersteller JBL entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

