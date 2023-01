Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Getuntes Auto aus dem Verkehr gezogen - Pkw aufgebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Getuntes Auto aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fiel einer Streife der Backnanger Verkehrspolizei in Aspach ein BMW auf, an dem offenbar technische Veränderungen durchgeführt wurden. Der 59-jährige BMW-Fahrer wurde schließlich in der Marbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass Veränderungen an der Rad-/Reifenkombination, am Fahrwerk und an den Distanzscheiben vorgenommen wurden, welche allesamt nicht eingetragen waren. Auf Anordnung des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis wurde ein technisches Gutachten am Pkw durchgeführt, was letztlich zu einer Zwangsstilllegung des Autos führte, da dieses als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Außerdem werden ihm die Kosten für das Gutachten in Höhe von mehreren hundert Euro in Rechnung gestellt.

Entsprechende Verkehrskontrollen mit Zielrichtung "illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen" werden auch künftig ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit darstellen. Durch illegal getunte Fahrzeuge wird die Sicherheit im Straßenverkehr sowie häufig auch das Abgas- und Geräuschverhalten der Fahrzeuge massiv beeinträchtigt.

Waiblingen: Verkehrsunfall am Teiler B14 / B29

Ein 30-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr die Bundesstraße auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Am Teiler B14 / B 29 bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 37 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Murrhardt: Pkw aufgebrochen

Am Mittwochmorgen wurde in der Fritz-Schweitzer-Straße in ein Auto eingebrochen. Der Pkw Citroen parkte auf dem unteren Parkdeck der Murrarkaden, als ein Unbekannter die Seitenscheibe einwarf und Taschen aus dem Fahrzeug entwendete. Zeugen des Vorfalls, der sich in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 11 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 6.30 Uhr die Benzstraße und missachtete an der Einmündung zur Freibergstraße die Vorfahrt. Er stieß mit einer 27-jährigen BMW-Fahrerin zusammen, die sich hierbei leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ca. 5000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell