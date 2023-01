Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr die L1022 von Schrozberg in Richtung Speckheim. Hierbei kam sie auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Hierbei wurde die 23-Jährige schwer verletzt. Sie wurde zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Gaildorf: Nach Spiegelstreifer davongefahren

Am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die B19 von Gaildorf in Richtung Ottendorf. Hierbei kam ihm ein gelber LKW entgegen, welcher auf die Fahrbahn des 56-Jährigen geriet. Es streiften sich die Spiegel der beiden LKWs wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro am Fahrzeug des 56-Jährigen entstand. Der andere Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer die Robert-Bosch-Straße aus Richtung der Gaildorfer Straße kommend in Richtung der Dr.-Max-Bühler-Straße. An der Kreuzung mit der Dr.-Max-Bühler-Straße übersah er einen bevorrechtigten 25-jährigen Mazda-Fahrer, welcher auf dieser unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell