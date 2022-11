Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck bei Tageswohnungseinbruch

Alfter (ots)

Am Mittwoch (09.11.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Alfterer Ortsteil Gielsdorf ein. In der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr gelangten sie unbemerkt auf das Grundstück des Hauses auf der Alfterer Straße, hebelten dort zunächst die Tür zu einem Wintergarten und danach auch die Terrassentür auf. Das Wohnhaus durchsuchten die Einbrecher anschließend nach Wertgegenständen. Mit Bargeld und Schmuck konnten sie schließlich unerkannt flüchten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell