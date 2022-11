Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Mehlem: Raub in Wohnung - Polizei fahndet nach geflohenen Tätern

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (08.11.2022) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Mehrparteienhaus an der Schloßallee in Mehlem alarmiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte es zur Tatzeit gegen 20:45 Uhr an der Wohnungstüre eines 77-jährigen Mannes, der sofort nach dem Öffnen der Türe von zwei maskierten Männern in die Wohnung gedrängt wurde. Die Unbekannten forderten nun unter Vorhalt einer Schusswaffe und Anwendung körperlicher Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Der 77-Jährige wurde dabei durch Faustschläge verletzt. Die Unbekannten ließen in der Folge von ihm ab und verließen nach bisherigen Erkenntnissen ohne Tatbeute das Haus. Ersten Zeugenangaben zur Folge beobachtete der Mitarbeiter eines Pizzalieferdienstes zur Tatzeit zwei Männer, die in einem weißen Audi davongefahren sein sollen. Die Tatverdächtigen wurden im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Beide können bislang als etwa 1,75-1,85 m groß, schlank, mit dunklerem Hautteint, dunkler Kleidung und schwarzem Mundschutz beschrieben werden.

Der 77-Jährige wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung sowie insbesondere um eine Kontaktaufnahme des Lieferdienstmitarbeiters, dessen Personalien bislang nicht bekannt sind. Wer hat die beschriebenen zwei Personen im Tatzeitraum im Bereich der Schloßallee beobachet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Polizei Bonn