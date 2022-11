Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Sieben Fahrzeugaufbrüche in Tiefgarage

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (08.11.2022) wurden in einer Tiefgarage an der Adenauerallee insgesamt sieben Fahrzeuge aufgebrochen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 05:45 Uhr jeweils die hintere linke Seitenscheibe der Fahrzeuge einschlugen. Was genau aus dem Inneren der betroffenen Fahrzeuge entwendet wurde, steht noch nicht fest. Bislang sind keine Zeugen des Tatgeschehens bekannt. Die betroffene Tiefgarage liegt zwischen Weberstraße und Arndtstraße an der Adenauerallee.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen oder die Aufbrüche möglicherweise beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell