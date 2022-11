Polizei Bonn

POL-BN: Mit Haftbefehl gesucht: Polizei nahm 25-Jährige am Kaiserplatz fest

Bonn (ots)

Ein Streifenteam der Wache GABI hat am Montagmorgen (07.11.2022) gegen 07:45 Uhr am Kaiserplatz in der Bonner Innenstadt eine 25-jährige Frau festgenommen. Sie war zuvor von den eingesetzten Beamt:innen kontrolliert worden. Wie sich herausstellte, lag für die junge Frau ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen Betruges vor. Daher wurde sie nach einem Abgleich ihrer Fingerabdrücke bei der Wache GABI in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell