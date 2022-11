Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise nach Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem Unfallgeschehen, bei dem am Freitagabend (04.11.2022) an der Ecke Bertha-von-Suttner-Platz/Kölnstraße zwei junge Frauen verletzt wurden.

Zur Unfallzeit gegen 22:00 Uhr war ein 18-jähriger Fahrzeugführer mit einer Mercedes A-Klasse auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Fahrtichtung Oxfordstraße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Kölnstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs geriet der Fahranfänger dabei nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem Suzuki einer 21-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur der Kölnstraße auf Grünlicht wartete, um auf den Bertha-von-Suttner-Platz abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Insassinnen leicht verletzt und der Kleinwagen gegen einen dahinter wartenden Mercedes GLC geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Zeugenbefragungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 18-Jährige sowie der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines älteren schwarzen Opel Corsa sich vor dem Unfallgeschehen ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen lieferten. Dabei soll der 18-Jährige den mit mehreren Personen besetzten Opel noch kurz vor dem Abbiegen mit hoher Geschwindigkeit überholt haben, ehe er von der Fahrbahn abkam. Der Opel, der nicht am Unfallgeschehen beteiligt war, fuhr in bislang unbekannter Richtung davon. Die beiden leicht verletzten Frauen mussten ambulant im Rettungswagen behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen, die die beiden beschriebenen Fahrzeuge vor dem Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum von den Unfallbeteiligten beschriebenen flüchtigen Opel Corsa oder dessen Insassen geben können. Hinweise werden unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell