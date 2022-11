Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Goldkette bei Straßenraub vom Hals gerissen - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einem Unbekannten, der am Abend des 09.09.2022 einem 70-Jährigen in Beuel eine goldene Halskette entrissen haben soll.

Am Tattag hatten zwei Tatverdächtige den Geschädigten gegen 22:55 Uhr in einer von ihm als arabisch-klingend beschriebenen Sprache angesprochen, wobei einer der beiden unvermittelt an den Hals des Mannes gegriffen und ihm seine goldene Halskette entrissen hatte. Mit dieser waren die beiden Unbekannten dann an einem dortigen Supermarkt vorbei in Richtung des Konrad-Adenauer-Platzes davongerannt (siehe dazu auch unsere Meldung vom 12.09.2022, 10:55 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5318702).

Im Rahmen der sofort nach der Anzeigenerstattung eingeleiteten Fahndung und weiteren Ermittlungen konnte der Räuber bislang nicht identifiziert werden. Daher veröffentlichen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Verdächtigen, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/90793 abrufbar.

Wer den Mann kennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

