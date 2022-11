Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Unbekannte entwenden Schmuck und Münzsammlung bei Einbruch in Mehrfamilienhaus -Kriminalpolizei ermittelt

Alfter (ots)

Am Samstag (05.11.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Alfter-Witterschlick ein.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:15 Uhr öffneten die Einbrecher die Wohnungstür im Erdgeschoss des Hauses auf der Buschhovener Straße auf. Die Wohnräume durchsuchten die Täter anschließend nach Wertgegenständen. Mit einer Münzsammlung und Schmuck konnten sie schließlich unbemerkt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihre Haus- bzw. Wohnungstür auch bei kurzer Abwesenheit immer ab.

In diesem Fall hatten die Einbrecherinnen leichtes Spiel, da die Tür zu der Wohnung nicht abgeschlossen sondern nur zugezogen war.

