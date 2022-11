POL-BN: Trunkenheitsfahrt in Bonn-Beuel - 38-Jähriger alkoholisiert unterwegs - Führerschein sichergestellt

Bonn (ots) - Am 03.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zur Mühle" ein. Nach der Spurenlage verschafften sich die Unbekannten durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer, die sie dann gezielt nach ...

mehr