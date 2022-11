Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen

42-jährige Frau verletzt

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Montag (04.11.2022) in Bonn-Plittersdorf ereignet haben soll.

Am 01.11.2022 wurde ein Streifenteam der City-Wache in eine Bonner Krankenhaus entsandt, weil eine 42-jährige Frau gegenüber den Ärzten Angaben zu einem Verkehrsunfall gemacht hatte. Die Frau, die wegen diverser Verletzungen stationär im Krankenhaus behandelt wurde, war nach eigenen Angaben am Montag in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:45 Uhr zu Fuß auf der Kennedyallee in Richtung der Kolberger Straße unterwegs. Dort habe sie aufgrund mehrere Absperrpfosten auf dem Bürgersteig die Straße betreten müssen. In diesem Moment sei sie von einem schwarzen Pkw angefahren worden und gestürzt. Der Wagen soll sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt haben.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten mögliche Zeugen des beschriebenen Sachverhalts, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell