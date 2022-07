Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Flüchtende Diebe gestellt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 01:45 Uhr, meldeten Zeugen drei Einbrecher. Diese befanden sich in einem Ladenlokal an der Erwitter Straße. Die drei Täter flüchteten und konnten von den Zeugen beschrieben werden. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Flüchtigen getrennt voneinander gestellt werden. Es handelt sich um einen 14-jähriger Lippstädter und zwei 16-Jährige aus Lippstadt und Bad Sassendorf. Einer der Jugendlichen war mit einem E-Scooter unterwegs der aus dem Einbruch stammte. Bei den Anderen wurden außerdem Handys gefunden die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die drei waren durch ein provisorisch gesichertes Fenster in das Geschäft eingedrungen. Hier hatten sie zwei E-Scooter und mindestens ein Handy gestohlen. Der zweite E-Scooter konnte in Tatortnähe wieder aufgefunden werden. Der 14-Jährige und der 16-jährige Bad Sassendorfer wurden später an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der 16-jährige Lippstädter war in den vergangenen Tagen durch Diebstähle, Sachbeschädigungen, Vandalismus und zuletzt am Samstag bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Er wurde an das Jugendamt übergeben. (lü)

