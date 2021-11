Polizei Dortmund

POL-DO: 18-Jähriger in Brambauer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1227

Ein unbekannter Täter hat in Lünen-Brambauer am Donnerstagnachmittag (11. November) einen 18-Jährigen aus Haltern verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 18-Jährige hielt sich den ersten eigenen Angaben zufolge gegen 16 Uhr auf einem Platz an der Waltroper Straße nahe einer dortigen Schule auf. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter und griff ihn - vermutlich mit einem Messer - an. Anschließend flüchtete der Täter in westliche Richtung über einen Fußweg zur Diesterwegstraße.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: vermutlich jugendliches Alter, 170 bis 180 cm groß, schwarze kurze Haare, dunkel gekleidet.

Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell