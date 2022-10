PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Suchmaßnahmen nach vermisstem Senioren +++ Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Suchmaßnahmen nach vermisstem Senioren, Oestrich-Winkel, Oestrich, Nacht zum 20.10.2022,

(pl)Am Mittwochabend wurde gegen 23.30 Uhr ein 85 Jahre alter Senior aus einem Seniorenwohnheim in Oestrich vermisst gemeldet. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, bei welchen auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Nachdem die Suche in den Nachtstunden zunächst erfolglos verlief, wurde der unter Demenz leidende Mann dann am Donnerstagmorgen im Bereich von Hallgarten aufgefunden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

2. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Taunusstein, Wehen, Platter Straße, 19.10.2022, 17.50 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochabend kam es auf der Platter Straße in Taunusstein-Wehen zu einem Auffahrunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 17-jährige Motorradfahrer war gegen 17.50 Uhr mit seiner 125er auf der Platter Straße unterwegs, als ein vorausfahrender Autofahrer verkehrsbedingt abbremste. Dies bemerkte der 17-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. Der Motorradfahrer kam bei der Kollision zu Fall und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

