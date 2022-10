PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Moped von Gartengrundstück gestohlen +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Moped von Gartengrundstück gestohlen, Lorch, Landesstraße 3397, 18.10.2022, 15.40 Uhr bis 17.15 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde bei Lorch ein Gartengrundstück im Bereich der L 3397 von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich zwischen 15.40 Uhr und 17.15 Uhr Zutritt zu dem Grundstück an der Ecke zur L 3033 und entwendeten das dort abgestellte silberne Leichtkraftrad mit dem amtlichen Kenneichen RÜD-FL 56. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug - Autofahrerin schwer verletzt, Idstein, Wiesbadener Straße, 18.10.2022, 17.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in der Wiesbadener Straße wurde am späten Dienstagnachmittag eine 88-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Die 88-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit ihrem Toyota vom Hexenturm kommend auf der Wiesbadener Straße in Richtung Autobahn unterwegs, als sie in einer Kurve von ihrer Fahrspur abkam und mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrers zusammenstieß. Die schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und die beiden erheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

3. Pkw kollidiert mit Baum,

Schlangenbad, Wambach, Bundesstraße 260, 18.10.2022, 17.30 Uhr,

(pl)Auf der B 260 bei Wambach wurde am Dienstagnachmittag ein 76-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall verletzt. Der 76-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem VW Golf die Bundesstraße von Bad Schwalbach kommend in Richtung Wambach. Etwa 1,5 Kilometer vor dem Ortseingang Wambach kam der Mann mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Autofahrer leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Golf musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell