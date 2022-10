POL-RTK: +++ Falsche Haushaltshilfe erfolgreich +++

Bad Schwalbach (ots) - Verkehrsunfallflucht in Geisenheim, Erbslöhstraße, 14.10.2022, 09:30 - 09:45 Uhr Am 14.10.2022 kam es in der Zeit von 09:30 - 09:45 Uhr zu einer Unfallflucht in Geisenheim. In der Erbslöhstraße streifte ein größeres Fahrzeug - eventuell ein LKW - eine Hauswand. Dabei entstand an der ...

mehr