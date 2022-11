Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Bonn-Endenich - Polizei bitte um Hinweise

Bonn (ots)

Am Dienstag (08.11.2022) zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr brachen Unbekannte in ein Apartment eines Mehrfamilienhauses in der Euskirchener Straße ein. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlung durchsuchten die Einbrecher die Wohnung im Erdgeschoss nach Bargeld und Wertgegenständen, entwendeten eine Kreditkarte und verließen unerkannt den Tatort.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach der Spurensicherung am Tatort die Ermittlung aufgenommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter der Rufnummer 0228 15-0.

In diesem Fall brachen die Täter am helllichten Tage vermutlich über die Terrassentür, die in Kippstellung stand, in die Wohnung ein. Die Polizei appelliert beim Verlassen der Wohnung Fenster und Türen zu verschließen. Weitere Infos zu dem Thema finden sie auf unserer Homepage: https://bonn.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell