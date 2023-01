Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt/Stuttgart: Vermisste Person tot aufgefunden

Aalen: (ots)

Am Dienstagvormittag wurde im Neckar beim Wasserkraftwerk in der Inselstraße in Stuttgart-Untertrükheim eine tote Person aufgefunden. Es handelt sich um die von der Kripo Waiblingen gesuchte 56-jährige Person aus Weinstadt. Die Kriminalpolizei in Stuttgart hat die Todesfallermittlungen aufgenommen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen zu den näheren Todesumständen dauern an.

