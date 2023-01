Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Mit Tannenbaum kollidiert - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Unmittelbar nach dem Abbiegen vom Brückenweg in den Kapellenweg geriet am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, ein 30-Jähriger mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Aalen: Mit Tannenbaum kollidiert

Am Dienstag gegen 21 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Daimler die K3326 von Unterrombach in Richtung Dewangen, als auf der Fahrbahn plötzlich ein Tannenbaum lag. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte der Daimler-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Gegen geparkten PKW geprallt - 18.000 Euro Schaden

In der Julius-Bausch-Straße übersah am Dienstag, gegen 21 Uhr, eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin einen auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand geparkten Toyota einer 56-Jährigen und prallte dagegen. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Ellwangen: Alkoholisierter Jugendlichen leistet Widerstand

Im Stauffenbergring musste am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ein Jugendlicher von der Polizei in eine Klinik gebracht werden. Der 16-Jährige war zuvor Passanten - stark alkoholisiert - aufgefallen. Als die Polizisten eintrafen versuchte sich der junge Mann zunächst der Kontrolle zu entziehen, sodass er durch die Beamten fixiert werden musste. Hierbei und bei der anschließenden Untersuchung im Krankenhaus leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten vehement.

