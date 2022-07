Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg-Altglashütten: Traktor überschlug sich, Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 15.07.22, gegen 21.15 Uhr befuhr ein Traktorfahrer den Schwarzenbachweg von der Todtnauer Hütte kommend in Fahrtrichtung Altglashütten. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug. Der Fahrer verunfallte alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Der Oldtimer-Traktor war mit zwei weiteren Traktoren unterwegs. Zur Bergung und zur Absicherung war die Freiwillige Feuerwehr Feldberg im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell