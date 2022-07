Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Beleidigung nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am Freitag, den 16.07.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Emmendinger Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Fußgänger kollidierte beim Überqueren der Markgrafenstraße mit seinem Arm am Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Nach dem Unfall kam es zwischen den Beteiligten zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche in einer Spuckattacke endete.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer: 07641/582-0 zu melden.

Er/Mo/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell