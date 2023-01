Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW beschädigt - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Von der L1029 bei Immenhofen wollte am Dienstag um 07:10 Uhr ein 46-jähriger PKW-Lenker nach links auf die B290 in Richtung Aalen abbiegen. Hierbei übersah er einen von links heranfahrenden PKW, der seinerseits auf der B290 in Richtung Ellwangen fuhr. Bei dem folgenden Unfall wurde der 57-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Ellwangen: PKW beschädigt

Ein Porsche, der zwischen Freitagmittag, 13 Uhr und Dienstagmittag, 13:20 Uhr, im Parkhaus Parkpalette in der Freigasse geparkt war, wurde in dieser Zeit beschädigt. An dem Fahrzeug wurde das Porsche-Emblem gewaltsam abgerissen. Zudem wurde die Motorhaube zerkratzt. Der hierbei verursachte Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Hinweise auf die oder den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrerseite zerkratzt

An einem Hyundai Tucson, der am Montag zwischen 11 Uhr und 11:50 Uhr im Parkhaus Parler Markt im Traubengäßle geparkt war, wurde in dieser Zeit die Fahrerseite zerkratzt. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 zu melden.

