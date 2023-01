Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand, Auto aufgebrochen, Einbrüche & Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Fahrzeugbrand

Eine 18-jährige Autofahrerin parkte ihren Mercedes am Dienstagmittag auf dem Edeka-Parkplatz in der Marbacher Straße. Als sie nach getätigtem Einkauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass es im Fahrzeuginneren qualmte. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Pkw, konnte aber nicht mehr verhindern, dass an diesem Totalschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

Weinstadt-Endersbach: Auto aufgebrochen

Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagvormittag schlug ein bisher unbekannter Dieb die Heckscheibe eines VW Sharan, der auf einem Parkplatz in der Mercedesstraße geparkt war, ein und entwendete aus diesem einen Kindersitz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: In Gaststätte eingebrochen

In der Nacht auf Dienstag brachen bisher unbekannte Diebe in eine Gaststätte in der Albertviller Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6490 entgegen.

Schorndorf: Einbruch

In der Weilerstraße sind unbekannte Einbrecher in einen Secondhandladen eingebrochen. Es wurde ein Fenster aufgebrochen und aus dem Geschäft mehrere hundert Euro entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen, das zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07191/2040 entgegen.

Remshalden: Glätteunfall

Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 5.30 Uhr die B 29 in Richtung Aalen, als er infolge Straßenglätte die Kontrolle verlor und mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke fuhr. Der Sachschaden am Auto blieb hierbei gering.

Berglen: Ergänzungen zu Schulbusunfall

Der 46-jährige Skoda-Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Wie im Nachgang bekannt wurde, wurden bei dem Zusammenstoß noch zwei Schulkinder sowie der Omnibusfahrer leicht verletzt. Bei dem Einsatz war die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungshubschrauber, mit drei Rettungs- und zwei Notarztwagen im Einsatz. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Straßensperrung wurde gegen 9 Uhr aufgehoben.

Anbei die Erstmeldung zum Unfallgeschehen

Berglen: Unfall mit Schulbus

Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr Dienstag kurz vor 7 Uhr die K 1915 zwischen Öschelbronn und Rettersburg, als er bei Straßenglätte in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit einem entgegenfahrenden Schulbus zusammen. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und muss von der örtlichen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Zudem ist der Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz und versorgen die Verletzte Person, die anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden soll. Die Insassen im Schulbus blieben nach bisherigen Informationen körperlich unversehrt und konnten in einen nachfolgenden Bus umsteigen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und wurde medizinisch versorgt. Die Fahrbahn ist auf noch nicht absehbare Zeit gesperrt; die Autofahrer werden gebeten, die Strecke zu umfahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

