FW-NE: Kick-Off Termin für stadtweite Werbungskampagne | Feuerwehr sucht neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter!

Neuss

Die Feuerwehr Neuss startet eine stadtweite Kampagne zur Gewinnung neuer aktiver Einsatzkräfte in der Freiwilligen Feuerwehr. Dazu kamen gestern der Bürgermeister, die Wehrleitung und alle Löschzugführer auf der Hauptwache zu einem gemeinsamen Fototermin zusammen und stellten das erarbeitete Konzept vor.

Rund 250 Bürgerinnen und Bürger engagieren sich freiwillig im aktiven Dienst der Feuerwehr der Stadt Neuss und sind damit das Rückgrat der Feuerwehr. Demgegenüber stehen insgesamt 76 hauptamtliche Kräfte, die unter dem gemeinsamen Dach einer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften den Brandschutz sicherstellen. Um noch mehr Bürgerinnen und Bürger für den Freiwilligen Dienst in der Feuerwehr zu gewinnen, startet nun die stadtweite Kampagne.

In allen Stadtteilen werden in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder Flyer in den Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger zu finden sein, die kurz und knapp über den jeweiligen lokalen Löschzug informieren und dazu animieren, sich unkompliziert, schnell und einfach der "Feuerwehr-Familie" anzuschließen und ehrenamtlich zu engagieren. Per Telefon, WhatsApp, E-Mail, Website (Feuerwehr-Neuss.de) oder direkt vor Ort an einem Übungsabend können sich Interessierte bei ihrem Löschzug melden und Teil eines starken lokalen Teams werden.

Die Motive der Flyer sind Hyperlokal und wurden von jedem örtlichen Löschzug im jeweiligen Stadtteil eigenständig gewählt und angefertigt. So sind beispielsweise alle abgebildeten Personen Teil des lokalen Löschzuges und somit absolut authentisch. Nach einer erfolgreichen Testphase im Stadtteil Grimlinghausen Anfang des Jahres konnten über diese Art der Werbung die Mitgliederzahlen im Löschzug um etwa 30% gesteigert werden.

Die Feuerwehr Neuss hofft daher, mit dieser Aktion viele Menschen dazu zu bewegen, sich freiwillig in ihrer Feuerwehr zu engagieren und ein spannendes neues Kapitel aufzuschlagen. Vielleicht schlummert auch in vielen Menschen seit langem der Wunsch danach, sich zu engagieren, doch fand man nie die Zeit oder den Mut dazu: Jetzt ist deine Chance!

