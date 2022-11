Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Lahe: 44-Jähriger attackiert 40-Jährigen mit einem Messer

Hannover (ots)

Am Dienstag, 22.11.2022, hat ein 44-Jähriger einen Mitbewohner einer sozialen Wohneinrichtung mit einem Messer attackiert und verletzt. Als der mutmaßliche Täter aus dem Wohnheim flüchten wollte lief er der alarmierten Polizei in die Arme. Für den 40-Jährigen bestand Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat der 44-Jährige gegen 13:30 Uhr das Zimmer eines Mitbewohners in einer sozialen Wohneinrichtung in der Kirchhorster Straße. Unvermittelt stach der Angreifer mit einem Messer dreimal auf den 40-Jährigen ein. Ein Mitarbeiter des Wohnheims bemerkte die Szenerie und verständigte unverzüglich den Notruf der Polizei. Als der mutmaßliche Täter am Ausgang des Gebäudes war lief er Einsatzkräften der Polizei in die Arme, welche ihn festnahmen. Der 40-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand ist schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr. Der Hintergrund des Angriffs zurzeit unbekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der mutmaßliche Täter soll am Mittwoch, 23.11.2022, im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. /bo, ms

