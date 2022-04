Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: S-Bahn kollidiert mit Mülleimer

Ludwigsburg-Favoritepark (ots)

Am heutigen Morgen warf ein unbekannter Täter einen Mülleimer vom Bahnsteig in den Gleisbereich und eine S-Bahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Gegen 06:05 Uhr am heutigen Morgen (13.04.2022) kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Haltepunkt Favoritepark. Ein unbekannter Täter, der in Begleitung einer weiteren Person war, entwendete wohl einen Mülleimer vom Bahnsteig und warf diesen in den Gleisbereich des Gleises 2. Eine einfahrende S-Bahn erkannte einen Gegenstand und leitete eine Schnellbremsung ein, kam jedoch trotzdem nicht rechtzeitig zum Stehen. Die S-Bahn der Linie S4 in Richtung Schwabstraße kollidierte daraufhin mit dem Gegenstand. Glücklicherweise wurde niemand in der Bahn durch die Schnellbremsung und die Kollision verletzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter und seiner Begleitperson sowie zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870 350 zu melden.

