Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung in einer S-Bahn

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Am vergangenen Sonntag (10.04.2022) kam es am frühen Abend in einer S-Bahn Richtung Stuttgart-Vaihingen zu einer sexuellen Belästigung durch einen unbekannten Täter zum Nachteil einer 23-jährigen Frau. Die junge Frau fuhr um 19:03 Uhr mit der S-Bahn der Linie S3 von Fellbach in Richtung Stuttgart. Zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und S-Vaihingen setzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann zu ihr in die Vierergruppe, starrte sie die Fahrt über an und berührte sie am Knie. Die junge Frau habe sich dann kurz vor Ausstieg zu einem Mann mit seinen beiden Töchtern, welche offenbar an der Tür bereit zum Ausstieg standen, gestellt. Der unbekannte Täter folgte ihr und soll zudem die ältere Tochter des wartenden Mannes an den Haaren berührt haben. Der unbekannte Täter wird als ca. 25-35 Jahre alt geschätzt, er soll 1,70-1,80m groß gewesen sein und habe kurze schwarze, hochgegelte Haare und dunkle Augen. Bekleidet war er wohl mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunkelblauen Jeans. Auffällig war ein tätowiertes Ankh-Symbol am Hals des Täters. Zeugen, die den Täter oder die Tat gesehen haben, sowie der Vater, der mit seinen zwei Töchtern in der S-Bahn war, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +711 870 350 zu melden.

