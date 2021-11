Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wiederholungstäter leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Neubrandenburg (ots)

Am 17.11.2021, gegen 23.50 Uhr, informierte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma die Polizei darüber, dass er in einem Bürogebäude in der Johannesstraße in Neubrandenburg einen Mann festgestellt hat. Dieser hatte sich dort offenbar einschließen lassen und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Brieftasche des Mitarbeiters gestohlen. Nach seinem Entdecken flüchtete der Dieb durch ein Fenster.

Durch das Polizeihauptrevier Neubrandenburg wurden umgehend mehrere Streifenwagen zum Einsatz gebracht, so dass der 36-jährige Deutsche im Nahbereich gestellt werden konnte. Dieser wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, um ihn zu durchsuchen und die Identität zweifelsfrei festzustellen. Bei der Durchsuchung wurde das entwendete Bargeld aufgefunden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen.

Wenige Minuten nach der Entlassung stellte eine Streifenwagenbesatzung den Mann fest, als dieser in das im Aufbau befindliche Eislaufzelt auf dem Neubrandenburger Markplatz eindrang. Als die Einsatzkräfte einschritten, um den Mann an seinem Vorhaben zu hindern, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen, so dass auf ihn körperlich eingewirkt werden musste. Verletzt wurden hierdurch jedoch weder die Beamten noch der Widerholungstäter, der anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

