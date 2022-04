Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung in der S-Bahn

Kirchheim unter Teck (ots)

Ein 22-Jähriger ist am vergangenen Samstagmorgen (09.04.2022) in einer S-Bahn am Bahnhof Kirchheim unter Teck in eine körperliche Auseinandersetzung mit vier jungen Männern geraten in deren Folge alle fünf Beteiligten Verletzungen erlitten. Der slowenische Staatsangehörige befand sich gegen 04:55 Uhr in einer auf Gleis 2 wartenden S-Bahn der Linie S1 als er offenbar aufgrund einer vorherigen verbalen Unstimmigkeit eine Gruppe von vier jungen Männern im Alter zwischen 19 und 23 Jahren attackierte und auf diese mit seinen Fäusten einschlug. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den alkoholisierten Angreifer kurze Zeit später in der S-Bahn antreffen und aus dieser verbringen. Sowohl er, als auch die vier Geschädigten wurden durch den Vorfall leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Versorgung. Gegen den aggressiven und im Landkreis Göppingen wohnhaften Mann ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell