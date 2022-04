BPOLI S: Zeugen gesucht: lautstarke Auseinandersetzung mit der Polizei

Heidenheim (ots) - An mehreren Schließfächern des Heidenheimer Bahnhofs konnten am gestrigen Donnerstagmorgen (07.04.2022) Aufbruchsspuren festgestellt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der bislang unbekannte Täter offenbar in den Tagen zuvor mit einem Hebelwerkzeug mehrere Schließfächer am Bahnhof aufzubrechen, um so an die Geldkassetten zu gelangen. ...

