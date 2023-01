Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glätteunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Glättebedingte Verkehrsunfälle

In Waiblingen haben sich am Morgen mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle ereignet.

Eine 30-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr die Kreisstraße 1911 in Richtung Waiblingen. Als sie nach einem Überholvorgang wieder nach rechts einscheren wollte, konnte sie aufgrund der Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte auf einen im Rückstau stehenden VW Caddy eines 65-Jährigen auf. Der Caddy drehte sich nach der Kollision und geriet auf die Gegenfahrspur, wo es zur Kollision mit dem Peugeot einer 68-Jährigen kam. Die 85-jährige Beifahrerin im Caddy sowie die 68 Jahre alte Peugeot-Fahrerin erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Kurz darauf gegen 7:55 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1911 zu einem weiteren glättebedingten Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Ford-Fahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 42-jährige Skoda-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Ein dahinterfahrender Seat-Fahrer bremste aufgrund des vorangegangenen Unfalls stark ab und kam alleinbeteiligt von der Straße ab. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: In Gegenverkehr gefahren

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 8.45 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Burgstraße. Er überholte einen vorausfahrenden Radfahrer und musste das Vorhaben wegen Gegenverkehr abbrechen. Er bremste und verlor auf der winterglatten Straße die Kontrolle, kam nach links ab und stieß mit einem entgegenfahrenden Transporter (Renault Trafic) zusammen. Anschließend prallte der Lkw noch in die Leitschutzplanke. Bei der Karambolage wurde niemand verletzt. Die Schäden an den Unfallfahrzeugen und Leitplanke belaufen sich auf ca. 9000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell