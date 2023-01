Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Farbschmiererei - Fahrrad entwendet - Kaminbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Bus gestreift

Ein 37-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Montag kurz nach 17 Uhr die K 1828 in Richtung Allmersbach am Weinberg, als er infolge Unachtsamkeit bei Gegenverkehr zu weit nach links lenkte und einen Omnibus streifte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 23000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer

Der 44-jährige betrunkene Fahrer eines Mercedes GLC fuhr am Montag gegen 23.30 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Schmiden. Er überholte auf der Strecke einen vorausfahrenden VW Touran und streifte diesen hierbei. Der Mercedes-Fahrer fuhr nach dem Vorfall weiter, bis er bei der Stauferstraße an einer roten Ampel kurz stoppte. Beim Weiterfahren kam er zunächst nach links und verlor offenbar beim Gegensteuern die Kontrolle. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Ampelmast, der aus seiner Verankerung gerissen wurde. Danach prallte der Mercedes gegen einen geparkten VW Touran, der noch auf einen Pkw Smart geschoben wurde. Der Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, kam jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Fahrerlaubnis des Betrunkenen, der ersten Tests zufolge mit über 1,7 Promille am Steuer war, wurde von der Polizei vorläufig entzogen.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Montag in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 10 Uhr in der Burgstraße vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen Pkw Renault Clio, der dort parkte. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall, ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

Wailblingen: Radfahrerin stürzt bei Straßenglätte

Eine gestürzte Radfahrerin wurde am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr in der Mühlstraße bei einem dortigen Kindergarten auf der Straße liegend vorgefunden. Die Frau war zunächst bewusstlos und musste vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden. Die verletzte Person wird nun mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Den ersten Feststellungen zufolge trug die Radfahrerin keinen Helm. Sie stürzte vermutlich alleinbeteiligt infolge Straßenglätte. Unfallzeugen werden gebeten, sich zur Klärung der näheren Unfalldetails mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Aspach: Einbruch in Büroraum

Wie nachträglich bei der Polizei bekannt gemacht wurde, haben Unbekannte am Abend des 8. Januars 2023 in Büroräume eines Betriebs in Fautenhau eingebrochen. Die Einbrecher gelangten vermutlich über ein Dach bzw. über ein dortiges aufgebrochenes Dachfenster gewaltsam ins Gebäude und entwendeten daraus mehrere aufgefundene Armbanduhren. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Korb: Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 1 Uhr und Sonntag, 8 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter in der Südstraße eine Garagen- sowie eine Hausfassade und einen Zigarettenautomaten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Fahrraddiebstahl

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am Sonntag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:30 Uhr ein am Beutelsbacher Bahnhof abgestelltes Mountainbike. Das schwarze Fahrrad vom Hersteller Fischer hat einen Wert von etwa 1600 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Remshalden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Storchenweg einen geparkten Ford Focus hinten links und fuhr anschließend weiter. Der Schaden am Ford beläuft sich auf ungefähr 750 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ein 22-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Ausfahrt Schwaikheim / Korb bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Autos aufgrund eines Rückstaus bremsen mussten und fuhr auf den Opel eines 60-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davorstehenden Mercedes eines 49-Jährigen aufgeschoben. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 60-jährige Opel-Fahrer wurden beim Unfall leicht verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro. Die linke Fahrspur musste zeitweise gesperrt werden.

Winnenden-Hertmannsweiler: Kaminbrand

Aufgrund eines Kaminbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Winnenden am Montagabend gegen 20:15 Uhr in die Degenhofer Straße aus. Vermutlich aufgrund von Glanzrußbildung geriet der Kamin in Brand. Es entstand weder Sachschaden, noch wurde jemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell