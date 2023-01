Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte, Unfall beim Überholen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montagabend gegen 17:40 Uhr wurden Polizeibeamten durch Passanten auf zwei Personen aufmerksam gemacht. Welche sich im Bereich eines Geldautomaten in der Salinenstraße rangelten. Als die Polizei die beiden Männer ansprach, ging einer der Beiden auf einen Polizisten zu und schubste diesen weg. In der Folge wollte der 33-Jährige davonlaufen. Als er von den Beamten aufgehalten werden sollte, riss er sich los und schlug um sich. Er wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen, wobei er diese mehrfach beleidigte. Da der 33-Jährige merklich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der aggressive Mann muss nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

Braunsbach: Unfall beim Überholen

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Ford-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn auf dem rechten Fahrstreifen. Als er nach links ausscheren wollte um zu überholen, übersah er einen dort fahrenden 67-jährigen Citroen-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand.

